В РФ с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 8,6%





Индексация социальных пенсий в 2022 году в России составит 8,6%. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Минтруд РФ.

Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В 2022 году она была запланирована на уровне 7,7%, то есть как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2021 год к аналогичной величине за 2020 год.С учетом принятых в 2021 году решений об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%.Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка 4 млн граждан - это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.Напомним, получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.Также напомним, что в соответствии с поручением президента, председатель правительства на днях поручил Минтруду и Минфину проработать параметры дополнительного увеличения социальных выплат, включая пенсии и пособия.