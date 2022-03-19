Федеральные новости

В РФ с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 8,6%

Федеральные новости 19.03.2022 19:17
19.03.2022 19:17


Индексация социальных пенсий в 2022 году в России составит 8,6%. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Минтруд РФ.
Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В 2022 году она была запланирована на уровне 7,7%, то есть как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2021 год к аналогичной величине за 2020 год.
С учетом принятых в 2021 году решений  об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%.
Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка 4 млн граждан - это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Напомним, получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.
Также напомним,  что в соответствии с поручением  президента, председатель правительства на днях  поручил Минтруду и Минфину  проработать параметры  дополнительного увеличения социальных выплат, включая пенсии и пособия.


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