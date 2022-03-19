В РФ с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 8,6%

С учетом принятых в 2021 году решений об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%.
Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка 4 млн граждан - это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Напомним, получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.
Также напомним, что в соответствии с поручением президента, председатель правительства на днях поручил Минтруду и Минфину проработать параметры дополнительного увеличения социальных выплат, включая пенсии и пособия.