Буйный муж пациентки напал на врача психкареты в Волгограде

Происшествия 19.03.2022 11:15
19.03.2022 11:15
В Волгограде за последние две недели зафиксирован второй случай нападения на медиков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, когда врачи скорой помощи приехали на неотложный вызов. На сотрудника скорой психиатрической помощи напал муж пациентки. На место происшествия вызвали сотрудников полиции. У врача диагностирована посттравматическая контузия левого уха. После госпитализации пациентки в стационар медик сам обратился за помощью.Напомним, это уже не первый случай нападения на врачей неотложки за последние дни. Так, недавно в Волжском пьяный мужчина избил фельдшера, который пытался ему помочь, и сломал медику нос.
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