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Сильные ночные заморозки не спешат покидать Волгоградскую область

Полезно знать 18.03.2022 21:41
18.03.2022 21:41


Сильные заморозки до -21º ожидаются ночью 19 марта на севере Волгоградской области. Такой прогноз озвучили синоптики Волгоградского ЦГМС, сообщает ИА «Высота 102». Днем в субботу воздух прогреется до +2º в южных районах региона, в частности, в Суровикино и Котельниково. Выходной день будет почти безветренным и солнечным до вечера, осадков не ожидается.

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