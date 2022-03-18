Профессиональную чиновницу Валерию Кроман назначили главой Центрального района Волгограда вместо сложившего полномочия Юрия Кокина. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии. Валерия Кроман уже занимала этот пост в 2015-2016 годах, также она руководила администрациями Краснооктябрьского, Кировского и Ворошиловского районов Волгограда.
Будучи в кресле главы Центрального района Волгограда, чиновница «засветилась» в неприятной истории с рекламой жилого комплекса «Машковъ». До муниципальной службы она руководила Ворошиловским муниципальным рынков и работала в компании «МАН».
Напомним, должность руководителя администрации Центрального района Волгограда освободилась после ухода Юрия Кокина неделю назад, 10 марта. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Он возглавлял орган местного самоуправления с ноября 2019 года.