Политика

Валерия Кроман второй раз стала главой Центрального района Волгограда

Политика 18.03.2022 14:18
18.03.2022 14:18


Профессиональную чиновницу Валерию Кроман назначили главой Центрального района Волгограда вместо сложившего полномочия Юрия Кокина. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии. Валерия Кроман уже занимала этот пост в 2015-2016 годах, также она руководила администрациями Краснооктябрьского, Кировского и Ворошиловского районов Волгограда.

Будучи в кресле главы Центрального района Волгограда, чиновница «засветилась» в неприятной истории с рекламой жилого комплекса «Машковъ». До муниципальной службы она руководила Ворошиловским муниципальным рынков и работала в компании «МАН».

Напомним, должность руководителя администрации Центрального района Волгограда освободилась после ухода Юрия Кокина неделю назад, 10 марта. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Он возглавлял орган местного самоуправления с ноября 2019 года.

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