Юрий Кокин оставил пост главы Центрального района Волгограда ради бизнеса

Глава Центрального района Юрий Кокин написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации города. Глава Волгограда поблагодарил Юрия Кокина за ответственное исполнение обязанностей на своем посту и пожелал успехов на новом поприще. Также Владимир Марченко вручил Юрию Кокину ранее подписанную почетную грамоту губернатора Волгоградской области.

Напомним, Юрий Кокин возглавлял администрацию Центрального района с ноября 2019 года.

– Мне поступило предложение занять руководящую должность в новой волгоградской компании, – сообщил Юрий Кокин. – Это новое интересное направление. Конечно, немного грустно расставаться с командой, которая сложилась в администрации города, района, но для меня это новая ступенька на пути личностного роста, поэтому я решил сделать этот шаг. Из Волгограда никуда не уезжаю и планирую и дальше работать на его благо, но уже в новом статусе.

