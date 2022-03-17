Политика

«Вопросов больше не имею»: депутаты облдумы определились, что хотят услышать от губернатора

Политика 17.03.2022 17:35
17.03.2022 17:35


Депутаты Волгоградской областной думы на заседании 17 марта определились со списком вопросов, ответы на которые хотели бы услышать в ежегодном отчете губернатора. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", неожиданностей в ходе голосования сегодня не случилось. Участники заседания за пару минут утвердили список из 11 вопросов

Ранее информагентство уже сообщало о том, какие же вопросы об итогах деятельности администрации региона за 2021 год сформировали депутаты. Так, в частности, парламентарии хотят услышать:

  • отчет о газификации районов региона, 
  • отчет о ходе работ по берегоукреплению, обводнению Волго-Ахтубинской поймы,
  • отчет о реализации проекта «Чистая вода», а также об эффективности использования снегоуборочной техники,
  • отчет о защите жителей от безнадзорных животных, 
  • информацию об обеспечении жильем детей-сирот, 
  • информацию о безопасной эксплуатации лифтов, 
  • отчет о подготовке к празднованию 80-летия Сталинградской победы.
Еще два вопроса касаются коронавируса. А именно: какие управленческие стратегии и решения, принятые в период распространения ковида, продолжат применяться и в постпандемийное время и как в регионе организована работа по оказанию помощи престарелым и инвалидам, если родственники, которые за ними ухаживают, оказываются в ковидных госпиталях. 

- Перечень сформирован в соответствии с Уставом Волгоградской области и на основании вопросов, поступивших от депутатов регионального парламента. Это традиционная форма взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти, утогчняют в пресс-службе областной думы. - Утвержденный перечень вопросов будет направлен губернатору. Ответы на них войдут в ежегодный отчет о результатах деятельности администрации Волгоградской области, который в соответствии с законодательством должен быть представлен в региональный парламент до 1 июня 2022 года.

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