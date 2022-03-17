«Вопросов больше не имею»: депутаты облдумы определились, что хотят услышать от губернатора

Депутаты Волгоградской областной думы на заседании 17 марта определились со списком вопросов, ответы на которые хотели бы услышать в ежегодном отчете губернатора. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", неожиданностей в ходе голосования сегодня не случилось. Участники заседания за пару минут утвердили список из 11 вопросов.
Ранее информагентство уже сообщало о том, какие же вопросы об итогах деятельности администрации региона за 2021 год сформировали депутаты. Так, в частности, парламентарии хотят услышать:
- отчет о газификации районов региона,
- отчет о ходе работ по берегоукреплению, обводнению Волго-Ахтубинской поймы,
- отчет о реализации проекта «Чистая вода», а также об эффективности использования снегоуборочной техники,
- отчет о защите жителей от безнадзорных животных,
- информацию об обеспечении жильем детей-сирот,
- информацию о безопасной эксплуатации лифтов,
- отчет о подготовке к празднованию 80-летия Сталинградской победы.
- Перечень сформирован в соответствии с Уставом Волгоградской области и на основании вопросов, поступивших от депутатов регионального парламента. Это традиционная форма взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти, утогчняют в пресс-службе областной думы. - Утвержденный перечень вопросов будет направлен губернатору. Ответы на них войдут в ежегодный отчет о результатах деятельности администрации Волгоградской области, который в соответствии с законодательством должен быть представлен в региональный парламент до 1 июня 2022 года.