«Вопросов больше не имею»: депутаты облдумы определились, что хотят услышать от губернатора

Депутаты Волгоградской областной думы на заседании 17 марта определились со списком вопросов, ответы на которые хотели бы услышать в ежегодном отчете губернатора. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", неожиданностей в ходе голосования сегодня не случилось. Участники заседания за пару минут утвердили список из 11 вопросов.

Ранее информагентство уже сообщало о том, какие же вопросы об итогах деятельности администрации региона за 2021 год сформировали депутаты. Так, в частности, парламентарии хотят услышать: