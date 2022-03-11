Политика

У депутатов Волгоградской облдумы возникли вопросы к губернатору

Политика 11.03.2022 10:57
11.03.2022 10:57


Депутаты Волгоградской облдумы сформулировали перечень вопросов к администрации региона по результатам деятельности в 2021 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте регпарламента, ответы на данные вопросы войдут в ежегодный письменный отчет главы региона перед парламентариями.

Депутаты облдумы предложили 11 вопросов на темы, которые их волнуют. В частности, парламентарии хотели бы услышать отчет о газификации районов региона, о ходе работ по берегоукреплению, обводнению Волго-Ахтубинской поймы, реализации проекта «Чистая вода», а также об эффективности использования снегоуборочной техники. Депутатов волнует и защита жителей от безнадзорных животных, обеспечение жильем детей-сирот, безопасная эксплуатация лифтов, подготовка к празднованию 80-летия Сталинградской победы. Еще два вопроса касаются темы коронавируса. Так, депутаты хотят узнать, какие управленческие стратегии и решения, принятые в период распространения ковида, продолжат применяться и в постпандемийное время. А также выяснить, как в регионе организована работа по оказанию помощи престарелым и инвалидам, если родственники, которые за ними ухаживают, оказываются в ковидных госпиталях. 

Напомним, традиционный перечень вопросов губернатору от депутатов облдумы включает от 9 до 11 пунктов. Например, в прошлом году главу региона спрашивали о развитии центров амбулаторной онкологической помощи, о сборе мусора на остановках общественного транспорта, благоустройстве защитных лесополос, также – об обеспечении жильем детей-сирот и  о развитии института приемных семей для граждан с психическими расстройствами. 


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