Происшествия

В Волгограде задержали мини-зоопарк с измученными животными

Происшествия 17.03.2022 14:41
17.03.2022 14:41


Полицейские остановили в Волгограде грузовой фургон, в котором находились раненные и измученные животные. Как сообщили в МВД России, управлял автомобилем «ГАЗ» 34-летний житель Карачаево-Черкесии, который не смог доказать легальность груза и предъявить ветеринарные сертификаты на животных. 



Внутри фургона в клетках находились два львенка (предположительно африканских), канадская пума, зеленая мартышка и  новогвинейский голубь, а также коробки с рогами животных, предположительно, краснокнижного сайгака. Водитель утверждал, что груз ему передали в Самаре неустановленные лица.


Ветеринарный врач кинологического центра УМВД России по Волгограду осмотрел животных. Отмечается, что все питомцы истощены, напуганы, а их перевозка осуществлялась с грубейшими нарушениями - в травмирующих условиях и неотапливаемом кузове. Почти сутки бедолаги находились в пути в тесных клетках. В результате такой бесчеловечной перевозки на мордочке одного из львят отмечаются глубокие раны. 


Всех питомцев доставили в специализированную ветеринарную клинику для тщательного осмотра и оценки состояния здоровья. По факту их перевозки проводится проверка.



В МВД уточнили, что после осмотра ветеринаров и обработки ран животных временно поместили в вольеры полицейского кинологического центра в Волгограде. Зверят накормили согласно их естественному рациону, и сегодня они уже  чувствуют себя гораздо лучше. 

Сегодня они будут переданы в руки специалистов. 

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