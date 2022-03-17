В Волгограде задержали мини-зоопарк с измученными животными

Полицейские остановили в Волгограде грузовой фургон, в котором находились раненные и измученные животные. Как сообщили в МВД России, управлял автомобилем «ГАЗ» 34-летний житель Карачаево-Черкесии, который не смог доказать легальность груза и предъявить ветеринарные сертификаты на животных.





Внутри фургона в клетках находились два львенка (предположительно африканских), канадская пума, зеленая мартышка и новогвинейский голубь, а также коробки с рогами животных, предположительно, краснокнижного сайгака. Водитель утверждал, что груз ему передали в Самаре неустановленные лица.