Экс-депутат Госдумы Носов возглавил КСП Волгоградской области

Политика 17.03.2022 11:42
17.03.2022 11:42
Сегодня депутаты Волгоградской областной думы утвердили на должность председателя КСП Александра Носова, бывшего депутата Госдумы, сообщает корреспондент ИА «Высота 102».
Александр Носов сменил в этой должности Игоря Дьяченко, который возглавлял КСП Волгоградской области с 2005 года.
Вопросов к новому руководителю контрольно-счетной палаты региона у депутатов не оказалось. Александр Носов поблагодарил всех за доверие. Теплые слова в свой адрес услышал на заседании облдумы и бывший глава КСП Игорь Дьяченко. Ему вручили благодарность председателя Счетной палаты России и грамоту от Волгоградской облдумы.
Напомним, бывший депутат Госдумы Александр Носов стал заместителем председателя региональной счетной палаты в конце прошлого года.
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