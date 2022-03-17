Экс-депутат Госдумы Носов возглавил КСП Волгоградской области









Сегодня депутаты Волгоградской областной думы утвердили на должность председателя КСП Александра Носова, бывшего депутата Госдумы, сообщает корреспондент ИА «Высота 102».

Александр Носов сменил в этой должности Игоря Дьяченко, который возглавлял КСП Волгоградской области с 2005 года.

Вопросов к новому руководителю контрольно-счетной палаты региона у депутатов не оказалось. Александр Носов поблагодарил всех за доверие. Теплые слова в свой адрес услышал на заседании облдумы и бывший глава КСП Игорь Дьяченко. Ему вручили благодарность председателя Счетной палаты России и грамоту от Волгоградской облдумы.

Напомним, бывший депутат Госдумы Александр Носов стал заместителем председателя региональной счетной палаты в конце прошлого года.



