В Волгоградской области сегодня, 16 марта, огласили приговор двум экс-чиновникам администрации Фроловского района. Сергея Кириченко и Андрея Круглякова признали виновными во взяточничестве. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось Фроловской межрайонной прокуратурой, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.





— В период с 2018 по 2019 годы глава администрации Фроловского муниципального района Волгоградской области Сергей Кириченко и глава Фроловского муниципального района Волгоградской области Андрей Кругляков, действуя совместно с заместителем главы администрации Петром Громадой, получили от местного предпринимателя незаконное денежное вознаграждение на общую сумму 391 тысяча рублей, — говорится в материалах уголовного дела. — Деньги предназначались за оказание содействия в заключении муниципальных контрактов на строительство объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения в учреждениях культуры Фроловского муниципального района, медицинских кабинетов в образовательных учреждениях, а также фельдшерско-акушерских пунктов в хуторах Писаревка и Манском.

В ходе судебного следствия подсудимые не признали вину в инкриминируемых им деяниях.





Как сообщила ИА "Высота 102" пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, обоим экс-чиновникам суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 391 тысячи рублей.

Добавим, что упомянутый Петр Громада, занимавший ранее пост замглавы Фроловского района, в мае 2021 года уже был приговорен к трем годам колонии строгого режима. Громаде также предстоит выплатить государству штраф в размере, идентичном взятке.

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Фото: прокуратура Волгоградской области.