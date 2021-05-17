Экс-замглавы района в Волгоградской области этапируют в колонию строгого режима





К 3 годам колонии строгого режима приговорен за получение взятки бывший заместитель главы Фроловского района Петр Громада. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, защитник осужденного экс-чиновника обжаловал приговор, посчитав его излишне суровым, но апелляционная инстанция оставила его без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Судом установлено, что Громада, являясь заместителем главы администрации Фроловского района, действуя по предварительному сговору с другими должностными лицами администрации района, предложил местному предпринимателю оказать содействие в заключении договоров на строительно-монтажные и ремонтные работы в интересах администрации и сельских поселений, учреждений культуры, здравоохранения и образования.

За помощь в заключении указанных контрактов, а также за беспрепятственное подписание актов приема выполненных работ и ускорение процесса их оплаты Громада потребовал от предпринимателя взятку в размере 10% от суммы каждого договора.

В 2018- 2019 годах замглавы района получил от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение на общую сумму 391 тыс. рублей за оказание содействия в заключении муниципальных контрактов на строительство медицинских кабинетов в образовательных учреждениях, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения в учреждениях культуры Фроловского муниципального района, а также фельдшерско-акушерских пунктов в х.Писаревка и х.Манском.

Громаде также назначен штраф в размере 391 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года.

Как ранее сообщало информагентство, в марте текущего года для рассмотрения в суд было передано уголовное дело по обвинению во взяточничестве экс-главы Фроловского района Андрея Круглякова и бывшего главы районной администрации Сергея Кириченко. По версии следствия, обвиняемые вместе с Петром Громадой с сентября 2018 по декабрь 2019 года получили от индивидуального предпринимателя взятку за предоставление возможности исполнения работ по муниципальным контрактам в ходе строительства фельдшерско-акушерских пунктов в хуторе Писаревка и хуторе Манском. Вину фигуранты уголовного дела не признают. Дело находится на рассмотрении в суде.



