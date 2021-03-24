Борьба с коррупцией 24.03.2021 16:07
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24.03.2021 16:07
Перед судом в Волгоградской области по обвинению во взяточничестве предстанут экс-глава Фроловского района Андрей Кругляков и бывший глава районной администрации Сергей Кириченко, сообщает ИА "Высота 102". По информации старшего помощника прокурора области Оксаны Чередининой, сегодня Фроловский межрайонный прокурор направил уголовное дело в отношении бывших руководителей района во Фроловский городской суд для рассмотрения по существу.
Кругляков и Кириченко обвиняются по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное главой органа местного самоуправления, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемые совместно с бывшим заместителем главы администрации Фроловского муниципального района с сентября 2018 по декабрь 2019 года получили от индивидуального предпринимателя взятку в сумме порядка 400 тысяч рублей.
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за предоставление возможности исполнения работ по муниципальным контрактам в ходе строительства фельдшерско-акушерских пунктов в хуторе Писаревка и хуторе Манском в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", а также за беспрепятственное подписание актов приема выполненных работ и ускорение процесса их оплаты.
Вину в содеянном фигуранты уголовного дела не признают.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками МО МВД России "Фроловский". Расследование уголовного дела проводилось СО по Фроловскому району СУ СК России по Волгоградской области.
Как сообщалось ранее, бывший заместитель главы администрации Фроловского муниципального района Петр Громада приговором Фроловского городского суда от 19 марта 2021 года был признан виновным в указанном выше преступлении. С учетом полного признания вины и заключенного с прокуратурой досудебного соглашения о сотрудничестве, экс-чиновник осужден к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 391 тысяча рублей. Также он лишен права занимать должности на государственной службе и службе в органах местного самоуправления в течение 2 лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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