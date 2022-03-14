Расследования

В Волгограде группа ипотечных аферистов осуждена за хищение у банков 14 млн рублей

Расследования 14.03.2022 13:18
14.03.2022 13:18



Виновными в мошенничестве при заключении договоров ипотеки признаны пятеро жителей Волгограда. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня двое женщин 37 и 43 лет, а также двое мужчин 36 и 46 лет приговорены Дзержинским районным судом за совершение нескольких эпизодов преступления к наказанию от 3 до 5,5 лет колонии общего режима. Все они взяты под стражу в зале суда. Еще одна 35-летняя подсудимая за один эпизод мошенничества приговорена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Следствием и судом установлено, что фигуранты уголовного дела с сентября 2014 года по май 2017-го похитили денежные средства двух банков путем заключения договоров ипотеки на подставных лиц. Они находили социально неблагополучных граждан, которые за незначительное денежное вознаграждение соглашались оформить на себя кредит. Для этого банку предоставлялись фиктивные документы о достойном заработке. Затем подыскивались земельные участки или жилые дома, собственники которых соглашались продать их с использованием кредитных средств.
По такой схеме оформлялись договоры ипотеки, обязательства по которым впоследствии не исполнялись. Всего у кредитных учреждений было похищено более 14 миллионов рублей. Вину подсудимые не признали.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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