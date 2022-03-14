Роскомнадзор официально внес Instagram в список запрещенных сайтов

Социальная сеть Instagram официально внесена в реестр запрещенных сайтов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Доступ к сайту был ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ из-за решения Meta о снятии в Instagram и Facebook запрета на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан.
Напомним, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода. Силовые ведомства Волгоградской области, а также администрация региона 11 марта сообщили о закрытии официальных аккаунтов в Instagram и Facebook. Сообщения об этом появились в действующих на тот момент страницах в социальных сетях.