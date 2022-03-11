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Волгоградские силовики и обладмин заявили об уходе из Instagram

Главное 11.03.2022 17:20
11.03.2022 17:20


Силовые ведомства Волгоградской области, а также администрация региона 11 марта сообщили о закрытии официальных аккаунтов в Instagram и Facebook. Сообщения об этом появились на пока еще действующих страницах в социальных сетях.

Так, сообщает ИА «Высота 102», с официальным заявлением в Instagram выступило следственное управление СК России по Волгоградской области.

— Аккаунт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области прекращает свою работу в социальной сети Instagram в связи с призывами к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, — говорится под последним постом в паблике sledkom_vlg.

С аналогичным заявлением выступили и полицейские:

— МВД России на фоне экстремистских призывов в отношении россиян в Instagram заявило о прекращении работы своего аккаунта в этой соцсети.

К вечеру 11 марта ситуацию прокомментировали в областной администрации.

— Учитывая политику и действия компании Meta Platforms Inc, отсутствием должной реакции на размещаемые различными пользователями агрессивные публикации, администраторами аккаунтов region_34 принято решение прекратить публикацию материалов в Instagram (в отношении площадки Facebook аналогичное решение было принято ранее), — заявили информагентсву в пресс-службе обладмина. — Но администрация Волгоградской области остается на связи с жителями, пользователями социальных сетей. Достоверная информация, официальная позиция региональной власти по-прежнему представлена на страницах «ВКонтакте», в «Одноклассниках»  и и в телеграм-канале. 

Отметим, что новости силовых ведомств и обладмина можно читать в следующих соцсетях:

Напомним, что Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к социальной сети Instagram в России. Кроме того, надзорный орган обратился в суд с иском о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией. Также материалы переданы в СК России. Поводом для столь кардинальных действий послужило решение компании о снятии в Instagram и Facebook запрета для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.

К слову, Генпрокуратура РФ одна из первых заявила об уходе из упомянутых социальных сетей.

— Аккаунт Генпрокуратуры РФ прекращает работу в Instagram в связи с потворствованием размещению призывов к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих, — такое сообщение появилось на странице genprocrf, после чего спустя некоторое время аккаунт и вовсе был удален. Все актуальные новости Генпрокуратуры читайте на сайте. 

Фото: ИА «Высота 102»

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