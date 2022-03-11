Роскомнадзор дал время россиянам выгрузить фото и видео из Instagram









Блокировка Instagram в России будет выполнена по истечении переходного периода в 48 часов, говорится в сообщении Роскомнадзора России.

- Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода, - поясняет ведомство.

Сегодня, 11 марта, напомним, Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к социальной сети Instagram в России, где распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян.

Одновременно материалы направлены в СК России для решения вопроса об уголовном преследовании.



