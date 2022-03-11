Роскомнадзор дал время россиянам выгрузить фото и видео из Instagram

В Волгограде благоустройство бульвара на улице Титова идет участками11.03.2022 19:51
Жителей одного района Волгограда 12 марта оставят без электричества11.03.2022 19:49
«Совсем совесть потеряли!»: жители Волгограда и области шокированы ростом цен на сахар11.03.2022 18:25
Эксперты одобрили проект реконструкции волгоградского ЦУМа11.03.2022 17:42
Проект реконструкции здания волгоградского ЦУМа получил положительную оценку историко-культурной экспертизы. В комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области уточнили, что архитектурно-планировочные решения выполнены с учетом максимального сохранения первозданного облика здания...