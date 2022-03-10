Житель Волгограда оставил администрацию без наследства









Перед судом в Волгограде предстанет 57-летний местный житель за мошенничество с квартирой умершей пенсионерки, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По версии следствия, обвиняемый в марте 2015 года узнал о смерти одинокой пенсионерки из Красноармейского района, имевшей в собственности квартиру. По закону жилплощадь женщины, у которой не было наследников, является выморочным. Квартира должна была перейти в собственность соответствующего муниципального образования. Однако фигурант уголовного дела оформил квартиру в свою собственность на основании фиктивного договора купли-продажи. Потом он продал это имущество почти за 2 миллиона рублей.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду.

Вину мужчина не признает. За мошенничество в особо крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Красноармейский районный суд Волгограда.



