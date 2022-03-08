Мужчина и его 9-летний сын погибли в пожаре под Волгоградом

Расследования 08.03.2022 18:16
08.03.2022 18:16
Следователи проводят проверку по факту гибели 46-летнего мужчины и его 9-летнего сына в поселке Средняя Ахтуба в Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, по факту случившегося Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовно дело по ч.3 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Тела погибших были обнаружены сегодня днем в ходе тушения пожара в одном из частных домовладений, расположенных по улице Лесная в рабочем поселке Средняя Ахтуба. Погибли мужчина 1976 г.р. и мальчик 2013 г.р.
Задымление дома увидели соседи. Они вызвали сотрудников МЧС, которые в ходе тушения пожара и обнаружили тела погибших. Кроме того, соседи помогли выбраться из горящего домовладения женщине 1949 г.р. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.
Следователи в ходе осмотра места происшествия изъяли электрическую проводку, которая располагалась в месте очага возгорания – в котельной комнате. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая.
Реклама
В Волгограде 6 марта состоится автопробег «Своих не бросаем»05.03.2022 16:23
Расследования 05.03.2022 16:23
В Волгоградской области задержали двух водителей с поддельными правами05.03.2022 14:20
Расследования 05.03.2022 14:20
Владелец магазина в Урюпинске осужден за организацию незаконной миграции05.03.2022 12:07
Расследования 05.03.2022 12:07
В Волгоградской области бабушка стала невольной соучастницей грабежа05.03.2022 11:25
Расследования 05.03.2022 11:25
Рабочий питомника под Волгоградом тайно распродавал ёлки и ели05.03.2022 10:32
Расследования 05.03.2022 10:32
Природоохранные ведомства в Волгограде застукали за грязным делом водителя грузовика04.03.2022 21:08
Расследования 04.03.2022 21:08
В Волгограде выясняют личность утопленницы, найденной возле «Гасителя»04.03.2022 16:19
Расследования 04.03.2022 16:19
На территории «Красного Октября» в Волгограде обнаружили бомбу04.03.2022 15:54
Расследования 04.03.2022 15:54
В Волгоградской области перед 8 марта изменили расписание пригородных поездов04.03.2022 14:42
Расследования 04.03.2022 14:42
Суд в Волгограде отправил в СИЗО еще одну криминальную блондинку04.03.2022 13:00
Расследования 04.03.2022 13:00
Волгоградские полицейские опровергли фейки о грабежах и военном времени04.03.2022 10:56
Расследования 04.03.2022 10:56
На месте следователи и МВД: в центре Волгограда подняли со дна труп пропавшего Дмитрия Воронкова03.03.2022 18:04
Расследования 03.03.2022 18:04
Суд не принял ванну: в Волгограде экс-директора санатория подозревают в мошенничестве03.03.2022 17:37
Расследования 03.03.2022 17:37
«Била за то, что плакал»: 21-летняя детоубийца получила срок в Волгограде03.03.2022 16:11
Расследования 03.03.2022 16:11
Адвокат Анны Мелконян просит суд Волгограда ее оправдать03.03.2022 14:06
Расследования 03.03.2022 14:06
Реклама