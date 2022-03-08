Мужчина и его 9-летний сын погибли в пожаре под Волгоградом









Следователи проводят проверку по факту гибели 46-летнего мужчины и его 9-летнего сына в поселке Средняя Ахтуба в Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, по факту случившегося Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовно дело по ч.3 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Тела погибших были обнаружены сегодня днем в ходе тушения пожара в одном из частных домовладений, расположенных по улице Лесная в рабочем поселке Средняя Ахтуба. Погибли мужчина 1976 г.р. и мальчик 2013 г.р.

Задымление дома увидели соседи. Они вызвали сотрудников МЧС, которые в ходе тушения пожара и обнаружили тела погибших. Кроме того, соседи помогли выбраться из горящего домовладения женщине 1949 г.р. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.

Следователи в ходе осмотра места происшествия изъяли электрическую проводку, которая располагалась в месте очага возгорания – в котельной комнате. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая.



