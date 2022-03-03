Волгоградцу грозит до 15 лет за убийство бывшей жены в ванной

Расследования 03.03.2022 12:50
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03.03.2022 12:50
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего волгоградца, который обвиняется в совершении убийства бывшей жены. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 3 декабря прошлого года мужчина приехал к своей экс-супруге в Советском районе города для выяснений отношений. Однако женщина отказалась пусть его в свой дом. Тогда разъяренный мужчина разбил окно в коридоре, забрался в дом и затащил женщину в ванную. В ванной он жестоко расправился с несчастной женщиной и нанес ей многочисленные ранения ножом и топором, которые стали для нее смертельными. Предсмертные крики 46-летней женщины услышали соседи, которые и сообщили о случившемся в полицию. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, пояснили в ведомстве.
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