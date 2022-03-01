Федеральные новости 01.03.2022 14:09
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01.03.2022 14:09
Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации на фоне снижения уровня заболеваемости коронавирусом и особенностями нового штамма «омикрон». Как следует из документа, новые рекомендации по борьбе с COVID предусматривают только сохранение масочного режима и усиленный режим дезинфекции. Кроме того, рекомендуется проводить термометрию и не допускать на работу сотрудников с температурой и симптомами ОРВИ.
Методические рекомендации предназначены для органов исполнительной власти регионов и органов местного самоуправления, специалистов органов и учреждений Роспотребнадзора и других организаций независимо от организационно-правовой формы собственности.
По данным ведомства, глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня на селекторном совещании озвучила текущую ситуацию.
По ее словам, по итогам 8-ой недели рост заболеваемости фиксируется только в 6 регионах, в 75 субъектах отмечено снижение. Оно наблюдается во всех возрастных группах. Анна Попова отметила, что 97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно.
В России сейчас преобладает омикрон-штамм. Так, за минувшую неделю в лабораториях «омикрон» определяли в 95,1% сиквенсов, «дельту» – 4,2%, к другим не доминирующим геновариантам отнесены – 0,7%.
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