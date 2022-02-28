Партию бесхозной черной икры отобрали у водителя автобуса под Волгоградом

В Светлоярском районе Волгоградской области 39-летний водитель автобуса не смог объяснить полицейским происхождение черной икры, которую перевозил в багажнике. В результате, сообщили ИА "Высота 102" в главке МВД, было изъято больше 20 кг деликатеса.

Автобус с дорогостоящим продуктом, по сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, следовал из соседней Астраханской области в Москву. На посту в Светлоярском районе его остановили для осмотра.

— В багажнике полицейские обнаружили несколько банок с икрой рыб осетровых пород. В общей сложности изъято 43 полулитровых банки, — сообщили в пресс-службе МВД. — Водитель не смог объяснить, кто является владельцем деликатеса. Ни у него, ни у пассажиров не оказалось каких-либо сопроводительных документов на продукцию.

Изъятая партия икры направлена на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.