Здравоохранение

Санитарная авиация спасла жизнь троим малышам в Волгоградской области

Здравоохранение 27.02.2022 19:00
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27.02.2022 19:00



Трое детей в возрасте 8 месяцев, 1 года и 5 лет, которым понадобилась срочная медицинская помощь, были эвакуированы вертолетом в Волгоград из районов области. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, всего с начала года «крылатая авиация» эвакуировала 16 человек в медицинские учреждения областного центра. 
При этом к годовалому малышу из Старополтавского района детский хирург прилетел на вертолете из больницы скорой медицинской помощи № 7. Специалист на месте провел операцию по извлечению инородного тела из дыхательных путей. После этого ребенка эвакуировали в волгоградскую больницу, где ему оказали всестороннюю помощь. В настоящее время малыш чувствует себя прекрасно.

Больше всего вылетов специалисты санитарной авиации больницы № 25 совершили в Камышин. Из этого города с начала года было эвакуировано 6 пациентов. Трижды санитарная авиация прилетала к жителям Старой Полтавки и дважды в Елань. Также вылеты совершались в Алексеевский, Палласовский, Новоаннинский, Кумылженский районы и в Михайловку. 
В текущем году запланировано порядка 400 вылетов. Во всех районах области имеются зоны, приспособленные для посадки вертолета. Пять специализированных площадок построены возле крупнейших клиник Волгограда, Волжского, Камышина и Урюпинска.
Напомним, вертолет «Ансат» Волгоградская область получила еще в 2017 году. За время работы «крылатой скорой» спасены порядка 1,4 тысячи человек.

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