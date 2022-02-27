Здравоохранение

Волгоградские онкологи в ЦАОП обследовали более 5 тысяч жителей с начала года

Здравоохранение 27.02.2022 09:53
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27.02.2022 09:53


Онкологи сети Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Волгоградской области с начала 2022 года обследовали 5447 пациентов. Впервые на прием к онкологу пришли 684 человека, у 146 из них врачи обнаружили злокачественные новообразования. В 91-м случае болезнь выявлена на ранней стадии, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области. Еще 407 жителей региона прошли лечение в дневном стационаре ЦАОП, чтобы не ехать в областной онкодиспансер.
Все ЦАОП оснащены необходимым оборудованием: КТ, МРТ, цифровой рентген, маммограф, флюорограф, эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ. Его закупили по губернаторской программе модернизации первичного звена здравоохранения. Выявление онкологического заболевания на ранней стадии позволяет начать лечение как можно раньше, что повышает шансы сохранить жизнь и здоровье пациента.
Первые пять амбулаторных центров онкопомощи открылись в 2019 году в Волгограде, Волжском, Камышине и Михайловке, ещё один ЦАОП начал работать на базе онкологического диспансера. В 2021 году сеть действующих ЦАОПов увеличилась до 14 — новые учреждения организовали в Волжском, Калаче-на-Дону, Урюпинске и Палласовке. В планах региональных властей создание ещё двух ЦАОПов в Котельниковском и Жирновском районах.

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