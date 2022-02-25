Коммерсанта в Волгограде подозревают в обмане налоговой на 68 миллионов

Расследования 25.02.2022 16:22
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25.02.2022 16:22
Фигурантом уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере стал в Волгограде директор фирмы по ремонту машин и оборудования. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР региона Дарья Буянова, мужчину подозревают в сокрытии от налогообложения более 68 миллионов рублей.
По данным следствия, коммерсант с октября 2018-го по декабрь 2019 года включал в налоговые вычеты суммы НДС на основании счетов-фактур, оформленных якобы от имени контрагентов, не имеющих трудовых ресурсов и не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, им создавалась видимость договорных отношений без осуществления реальных сделок.
В отношении подозреваемого в ближайшее время судом будет избрана мера пресечения. По ч.2 ст. 199 УК РФ ему грозит до шести лет лишения свободы.
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