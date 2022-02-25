







Накануне в Ростове-на-Дону волгоградские полицейские провели спецоперацию по задержанию двоих интернет-мошенников. Как сообщает ИА «Высота 102», в числе потерпевших от действий 19-летнего парня и его 34-летнего сообщника были и жители нашего региона.

Еще в январе этого года в полицию Волжского обратился местный житель. Мужчина рассказал, что нашел на сайте объявлений предложение о продаже дорогостоящей аудиоаппаратуры. Связавшись с продавцом, он договорился о доставке и перечислил на его банковскую карту 163 тысячи рублей. После этого продавец отключил телефон, а товар так и не отправил.

– В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности двоих ростовчан, причастных к совершению дистанционных мошенничеств. Для задержания фигурантов волгоградские полицейские и следователи выезжали в соседний регион, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В ходе обысков полицейские изъяли у задержанных более 100 сим-карт сотовых операторов и 5 мобильных телефонов. Для проведения следственных действий подозреваемых накануне доставили в Волжский.

– По имеющейся информации, фигуранты причастны еще как минимум к четырем аналогичным преступлениям, совершенным в отношении жителей разных регионов России. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов их противоправной деятельности, – добавили в Главке.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.