Полезно знать 24.02.2022 17:33
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24.02.2022 17:33
Специалисты регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» проанализировали данные о выставлении пени в платежных документах за услугу по обращению с ТКО. Всего с начала текущего года пени были начислены на общую сумму свыше 26 млн рублей.
В рамках масштабной кампании по взысканию просроченной задолженности пени были начислены в отношении тех потребителей, кто игнорирует своевременную оплату коммунальной услуги «Обращение с ТКО». В отношении жителей областного центра общая сумма начисленных пеней составила 4,7 млн рублей,муниципальных районов Волгоградской области – 21,5 млн рублей. Большая часть начислений пришлась на собственников, которые ни разу не оплачивали услугу по обращению с ТКО.
В рамках работы по взысканию просроченной задолженности физических лиц в судебном порядке, поданы заявления о выдаче судебных приказов и исковые заявления о взыскании задолженности, в том числе, пени в сумме 4,5 млн рублей. По взысканию просроченной задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в судебном порядке, поданы 420 исковых заявлений о взыскании задолженности, в том числе, пени в сумме более 3,8 млн рублей.
Начисление пени - одна из вынужденных, но действенных и эффективных мер взыскания задолженности. Отметим, что если задолженность за коммунальную услугу касается жилого помещения с несколькими собственниками, то судебные расходы и пошлины затронут каждого из них в полном объеме. Поэтому регоператор настоятельно рекомендует не откладывать оплату коммунальных услуг и не доводить дело до начисления пеней. Напомним, что коммунальная услуга по вывозу отходов подлежит обязательной оплате строго до 10 числа каждого месяца.
За более подробной информацией по своим начислениям можно обратиться к специалистам регионального оператора по телефонам контакт-центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 в будние дни с 8.00 до 18.00. Также информацию предоставят в справочной службе АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по номеру (8442) 32-50-50.
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