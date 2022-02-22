Волонтеры не увидели очередей в поликлиниках Волгограда

Здравоохранение 22.02.2022 15:52
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22.02.2022 15:52
Активисты ОНФ вместе с волонтерами общественного здоровья Волгоградского государственного медуниверситета решили оценить длину очередей в амбулаториях Волгограда. В течение прошлой недели они посетили в общей сложности 22 учреждения, включая детские поликлиники, оценивая как количество посетителей, так и качество оказываемых услуг. Как рассказали ИА «Высота 102» участники рейда, наплыв пациентов с симптомами ОРВИ с 14 по 19 февраля заметно сократился – поликлиники, по их словам, постепенно переходят на работу в привычном режиме.
– Конечно, сказались введение права пациентов на трехдневный больничный без оформления соответствующего листа, усиление первичного звена здравоохранения молодыми специалистами из числа обучающихся в медицинском университете, слаженная работа колл-центра,– считает сопредседатель регионального штаба Народного фронта, ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.
Впрочем, без замечаний не обошлось.
В частности, отметили в своем отчете волонтеры, в 7 медорганизациях отсутствуют или не работают гардеробы, в пяти – нет дозаторов для спиртовых кожных антисептиков, не везде есть возможность приобретения бахил и одноразовых медицинских масок.
– Всю информацию, связанную с качеством оказания медицинской помощи населению в поликлиниках Волгограда, мы передали в комитет здравоохранения региона для принятия соответствующих мер, – подтвердил Владимир Шкарин, заверив, что мониторинг работы амбулаторий будет продолжен.
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