Волонтеры не увидели очередей в поликлиниках Волгограда









Активисты ОНФ вместе с волонтерами общественного здоровья Волгоградского государственного медуниверситета решили оценить длину очередей в амбулаториях Волгограда. В течение прошлой недели они посетили в общей сложности 22 учреждения, включая детские поликлиники, оценивая как количество посетителей, так и качество оказываемых услуг. Как рассказали ИА «Высота 102» участники рейда, наплыв пациентов с симптомами ОРВИ с 14 по 19 февраля заметно сократился – поликлиники, по их словам, постепенно переходят на работу в привычном режиме.

– Конечно, сказались введение права пациентов на трехдневный больничный без оформления соответствующего листа, усиление первичного звена здравоохранения молодыми специалистами из числа обучающихся в медицинском университете, слаженная работа колл-центра,– считает сопредседатель регионального штаба Народного фронта, ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.

Впрочем, без замечаний не обошлось.

В частности, отметили в своем отчете волонтеры, в 7 медорганизациях отсутствуют или не работают гардеробы, в пяти – нет дозаторов для спиртовых кожных антисептиков, не везде есть возможность приобретения бахил и одноразовых медицинских масок.

– Всю информацию, связанную с качеством оказания медицинской помощи населению в поликлиниках Волгограда, мы передали в комитет здравоохранения региона для принятия соответствующих мер, – подтвердил Владимир Шкарин, заверив, что мониторинг работы амбулаторий будет продолжен.