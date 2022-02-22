Мужчина с ребенком попали под колеса иномарки на переходе в Волжском

Житель Волжского попал под колеса Opel Astra, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу со своим 7-летним сыном. В результате наезда 40-летний мужчина был доставлен в больницу, мальчику госпитализация не понадобилась, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительной информации, накануне вечером 31-летний водитель иномарки ехал со стороны улицы 87-й Гвардейской в сторону улицы 40 лет Победы. Напротив дома №113Б волжанин на Opel не успел затормозить перед вышедшими на дорогу людьми и сбил их. Один пострадавших ударился не только об капот, но и лобовое стекло легкового автомобиля.
Происшествия 22.02.2022 10:35
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22.02.2022 10:35
Житель Волжского попал под колеса Opel Astra, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу со своим 7-летним сыном. В результате наезда 40-летний мужчина был доставлен в больницу, мальчику госпитализация не понадобилась, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительной информации, накануне вечером 31-летний водитель иномарки ехал со стороны улицы 87-й Гвардейской в сторону улицы 40 лет Победы. Напротив дома №113Б волжанин на Opel не успел затормозить перед вышедшими на дорогу людьми и сбил их. Один пострадавших ударился не только об капот, но и лобовое стекло легкового автомобиля.
Житель Волжского попал под колеса Opel Astra, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу со своим 7-летним сыном. В результате наезда 40-летний мужчина был доставлен в больницу, мальчику госпитализация не понадобилась, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительной информации, накануне вечером 31-летний водитель иномарки ехал со стороны улицы 87-й Гвардейской в сторону улицы 40 лет Победы. Напротив дома №113Б волжанин на Opel не успел затормозить перед вышедшими на дорогу людьми и сбил их. Один пострадавших ударился не только об капот, но и лобовое стекло легкового автомобиля.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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