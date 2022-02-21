Расследования

В деле о гибели постояльца гостиницы «Турист» всплыли новые обстоятельства

Расследования 21.02.2022 11:12
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21.02.2022 11:12


В гибели 32-летнего постояльца волгоградской гостиницы «Турист» могут быть косвенно виновны как администрация самой гостиницы, так и представители стройорганизации, проводившей реконструкцию здания. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель Центрального СО СУ СКР региона Владимир Суров, в момент трагедии балконы гостиницы не были оборудованы боковыми ограждениями. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

– В здании проводилась реконструкция, на период которой выход на балконы из номеров был запрещен, – пояснил Владимир Суров. – Об этом свидетельствовали и предупреждающие таблички, которые были установлены в номерах. Балконы имели только передние перила, по бокам же никаких ограждений не было.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», тело выпавшего с 10 этажа гостиницы «Турист» 32-летнего строителя обнаружили утром 15 февраля. В ходе предварительного следствия установлено, что накануне вечером мужчина распивал спиртные напитки в компании своих коллег. По всей видимости, поздним вечером мужчина вышел на балкон покурить, не заметив предупреждающих табличек, и, потеряв равновесие, рухнул вниз.

В станице Глазуновской Михайловского района Волгоградской области у погибшего остались жена и двое детей – младшему ребенку еще не исполнилось и года.

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