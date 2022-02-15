В Волгограде под окнами гостиницы «Турист» нашли мертвым мужчину





В Центральном районе Волгограда утром 15 февраля под окнами гостиницы «Турист» обнаружили тело 32-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», погибший — житель Волгоградской области.

По сведениям экстренных служб, сообщение об обнаружении тела молодого мужчины поступило около 04:00. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить обстоятельства трагедии.

Как удалось выяснить корреспонденту информагентства, у мужчины в станице Глазуновской Михайловского района остались жена и двое детей. Младшему ребенку еще не исполнилось и года.

В гостинице «Турист» на данный момент происшествие не комментируют. К слову сказать, гибель мужчины стала большой неожиданностью для его родственников — как погибший оказался в Волгограде, они не знают.