В Волгограде под окнами гостиницы «Турист» нашли мертвым мужчину

Расследования 15.02.2022 12:25
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15.02.2022 12:25
В Центральном районе Волгограда утром 15 февраля под окнами гостиницы «Турист» обнаружили тело 32-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», погибший — житель Волгоградской области.
По сведениям экстренных служб, сообщение об обнаружении тела молодого мужчины поступило около 04:00. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить обстоятельства трагедии.
Как удалось выяснить корреспонденту информагентства, у мужчины в станице Глазуновской Михайловского района остались жена и двое детей. Младшему ребенку еще не исполнилось и года.
В гостинице «Турист» на данный момент происшествие не комментируют. К слову сказать, гибель мужчины стала большой неожиданностью для его родственников — как погибший оказался в Волгограде, они не знают.
Добавим, что гостиница «Турист» находится в Центральном районе Волгограда на улице Чуйкова, 73. Директором ООО "УК-Турист", владеющего гостиницей, с сентября 2021 года, согласно открытым данным, является Мария Алексеевна Жуликова.
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