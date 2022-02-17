Расследования 17.02.2022 17:54
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17.02.2022 17:54
В Волгограде продолжается выяснение обстоятельств гибели 32-летнего мужчины на территории гостиницы «Турист». Как стало известно ИА «Высота 102» 17 февраля, погибший при падении житель Волгоградской области приехал в город на заработки, а в номере на 10 этаже он в злополучную ночь был не один.
– В гостиницу «Турист» 32-летний мужчина заселился со своими коллегами по работе. В Волгоград он приехал на заработки в составе строительной бригады и работал на одном из объектов, - рассказал информагентству руководитель СО по Центральному району Волгограда регионального следственного управления Владимир Суров, – в номер на 10 этаже гостиницы он заселился вместе с двумя другими работниками строительной бригады. В тот момент, когда погибший выпал с балкона, его соседи по номеру спали.
В разговоре со следователями мужчины, проживавшие с погибшим, рассказали, что вечером перед гибелью товарища выпивали, но никаких конфликтов между ними не возникало.
– Оба соседа значительно старше погибшего 32-летнего мужчины, – уточнил руководитель следственного отдела. – Обнаружили тело волгоградца под окнами «Туриста» сотрудники гостиницы уже на рассвете.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», погибший 32-летний строитель совсем недавно повторно стал отцом. При этом старшему его ребенку едва исполнился один год.
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