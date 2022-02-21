Заметки астролога: рекомендации на 21-27 февраля 2022 года





«Заметки астролога» – новый проект «Высоты 102». Каждую неделю для наших читателей свои рекомендации дает магистр астрологии, волжанка Ирина Сенина. Ирина Сенина – известный не только в Волгоградской области, но и за ее пределами астролог. Она издала несколько книг по данной тематике, последняя ее работа – «Предсказательная астрология. Прямые и обратные формулы событий». Ирина Сенина ведет группу в социальных сетях «Астрология для профессионалов и любителей», которая пользуется большой популярностью у пользователей.

Всю неделю Луна убывающая. В этот период нужно заниматься скорее окончанием начатых дел, а не началом новых. Рекомендуется также сажать и пересаживать «корешки», а не вершки.

Всю неделю Венера в соединении с Марсом.

В течение всего периода будет идти повышение страстности и сексуальности. Силу и активность Марса, красоту и притягательность Венеры можно использовать в творчестве, искусстве, сексе, занятиях спортом (особенно там, где нужна не только сила, но и красота). Но! Одновременно будет расти уровень агрессии, конфликтности. Не провоцируйте партнеров (брачных, сексуальных и деловых), иначе дело может закончиться грандиозным скандалом.

Будьте осторожнее в тратах: щедрость может переходить в расточительность.

До 25 февраля Юпитер в благоприятном аспекте с Ураном.

Это один из самых благоприятных аспектов положения планет в астрологии. Хорошее время для принятия законов об электронике, интернете, для работы и дел, связанных с этими областями, а также новейшими технологиями, энергосберегающими технологиями, науки (в данный период – медицины, экономики, юриспруденции, электроники). Можно успешно решать вопросы, связанные с расширением контактов, связей, особенно зарубежных, организовывать дружеские и политические союзы, основывать общественные организации. Возрастает интерес к новым формам религии, йоге, астрологии.

21 февраля в 12 ч. 20 м. Луна войдет в знак Скорпиона и будет находиться в нем до 16ч.30 м. 23 февраля.

Это удачный период для решения вопросов, связанных с долгами, кредитами, налогами, задолженностями. Не стоит покупать и первый раз надевать новые вещи: они быстро портятся, изнашиваются, могут не подходить по размеру.

Рекомендуется делать стрижки (волосы станут более густыми, расти будут медленнее, стрижка лучше сохраняется).

Уязвимы половые органы, область паха, малого таза, желчный пузырь. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачные дни для лечения горла, шеи, верхних дыхательных путей.

Можно сажать и пересаживать растения, особенно с колючками, поливать, подкармливать.

С 16 ч.30 м. 23 февраля до 19 ч.29 м. 25 февраля Луна в Стрельце.

Это удачные дни для решения юридических, судебных вопросов, дальних поездок (в другой город), для дел, связанных с высшим образованием.

Уязвимы печень, сосудистая система, кровь, легкие. На них запрещены процедуры и операции. Не рекомендуются кровоточивые процедуры, переливания крови. Зато это удачные дни для лечения болезней бронхов.

Период не плодовитый, не рекомендуются посадки и пересадки растений.

24 февраля в 1ч. 34 м. начнется 4 четверть Луны, которая будет продолжаться до новолуния, которое наступит 2 марта в 20 ч.26 м.

В 19 ч.29 м. 25 февраля Луна входит в знак Козерога и будет в нем до 21ч.37 м. 27февраля.

Можно решать вопросы карьеры, административные вопросы. Для занятий домом, недвижимостью это не самые подходящие дни.

Старайтесь уделять больше внимания пожилым родственникам.

Могут быть перепады атмосферного давления и температуры, вплоть до аномальной, сильный ветер, часто в такие периоды бывает до ураганного, осадки.

Уязвимы костная система, колени, сгибы конечностей, суставы, связки, зубы. На них запрещены процедуры и операции. Удачные дни для лечения лимфатической системы, желудка, пищевода, молочных желез.

Период малоплодовитый. У растений, посаженных в это время, будут мелкие плоды. Можно заниматься подкормкой растений.

Помните, что это общие рекомендации, а у каждого человека есть свой, индивидуальный гороскоп. И все события в Вашей жизни будут происходить именно по нему. Чтобы узнать, что именно будет происходить лично у вас (здоровье, работа, финансы, брак, дети, поездки и т.д.), обратитесь за консультацией к астрологу.



