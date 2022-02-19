Полезно знать 19.02.2022 20:08
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19.02.2022 20:08
Сильный ветер с дождем прогнозируют синоптики в Волгоградской области ночью и утром, 20 февраля. Однако уже к полудню хмурые тучи и промозглый ветер заменит теплое солнце, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.
Так, ночью и утром будет дуть юго-восточный ветер 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. До утра температура воздуха прогнозируется от -1 до +4, при прояснении -1…-6 градусов по Цельсию. В отдельных районах обещают туман, гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Но уже днем на смену холоду придет тепло – в южных районах Волгограда синоптики обещают до 11 градусов тепла. В остальных районах температура будет колебаться от +1 до +6 градусов.
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