



Сильный ветер с дождем прогнозируют синоптики в Волгоградской области ночью и утром, 20 февраля. Однако уже к полудню хмурые тучи и промозглый ветер заменит теплое солнце , сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.

Так, ночью и утром будет дуть юго-восточный ветер 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. До утра температура воздуха прогнозируется от -1 до +4, при прояснении -1…-6 градусов по Цельсию. В отдельных районах обещают туман, гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Но уже днем на смену холоду придет тепло – в южных районах Волгограда синоптики обещают до 11 градусов тепла. В остальных районах температура будет колебаться от +1 до +6 градусов.



