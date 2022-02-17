Расследования

Волгоградского активиста выпустили из спецприемника на свободу

Расследования 17.02.2022 21:08
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17.02.2022 21:08


Сегодня из спецприемника вышел волгоградский активист Михаил Соломонов. Об этом сообщили в социальных сетях его единомышленники.
Как ранее сообщалось, Центральный районный суд Волгограда признал Соломонова виновным в административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ за РФ неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ. В общей сложности ему было назначено 15 суток административного ареста.
Волгоградец был наказан за организацию велопробега 31 декабря прошлого года, который, как пояснили в полиции, прошел с нарушением эпидемиологических требований и создавал помехи движению транспорта.  Активист обжаловал наказание, но его оставили без изменения.
Михаила Соломонова задержали 7 февраля в отделе полиции, куда его пригласили для дачи объяснений по поводу велопробега. Уже в отделе был составлен еще один протокол по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». 

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