Два катера с топливом затонули в Сарептском затоне в Волгограде

Происшествия 17.02.2022 14:36
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17.02.2022 14:36
Затопление двух судов с топливом произошло в Красноармейском районе у причальной стенки Волгоградского судостроительного завода. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, информация о происшествии поступила в адрес Межрегионального управления из Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры 16 февраля. При выезде на место, в рамках обследования акватории было установлено место затопления двух катеров. Специалисты констатировали, что водная поверхность в районе затопления судов насыщена нефтесодержащими продуктами, в том числе, предположительно, дизельным топливом, имеющим характерный запах.
Специалистами экспертной организации ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» взяли пробы воды на предмет установления негативного влияния на водный объект. Также они измерили размер нефтяного «пятна» на поверхности водного объекта. По факту случившегося проводится проверка.
В настоящее время устанавливаются тип, классификация, а также собственники затопленных судов.
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