В центре Волгограда из-за фритюрницы эвакуировали посетителей кафе «Кинза»









В Центральном районе Волгограда из-за возгорания эвакуировали посетителей кафе «Кинза» , расположенного на улице Комсомольской, 4. Как стало известно ИА « Высота 102 » , накануне днем там произошло возгорание электропроводки.

По сведениям ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 12.23 16 февраля.

— На улице Комсомольской в трехэтажном здании горели вещи на площади два квадратных метра, — сообщили информагентству в управлении МЧ по региону. — Пожарные расчеты 3-ой пожарной части ликвидировали горение в 12.33.

По сведениям читателей ИА «Высота 102», находившихся в заведении, перед эвакуацией они услышали хлопок, после чего повалил черный дым. Всего же на тот момент в кафе находились около 15 человек. Все они были спешно эвакуированы. Никто не пострадал.