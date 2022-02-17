Расследования

В центре Волгограда из-за фритюрницы эвакуировали посетителей кафе «Кинза»

Расследования 17.02.2022 10:55
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17.02.2022 10:55



В Центральном районе Волгограда из-за возгорания эвакуировали посетителей кафе «Кинза», расположенного на улице Комсомольской, 4. Как стало известно ИА «Высота 102», накануне днем там произошло возгорание электропроводки. 
По сведениям ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 12.23 16 февраля. 
— На улице Комсомольской в трехэтажном здании горели вещи на площади два квадратных метра, — сообщили информагентству в управлении МЧ по региону. — Пожарные расчеты 3-ой пожарной части ликвидировали горение в 12.33.  
По сведениям читателей ИА «Высота 102», находившихся в заведении, перед эвакуацией они услышали  хлопок, после чего повалил  черный дым. Всего же на тот момент в кафе находились около 15 человек. Все они были  спешно эвакуированы. Никто не пострадал. 
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки фритюрницы.

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