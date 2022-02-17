В центре Волгограда из-за фритюрницы эвакуировали посетителей кафе «Кинза»

Расследования 17.02.2022 10:55
0
17.02.2022 10:55
В Центральном районе Волгограда из-за возгорания эвакуировали посетителей кафе «Кинза», расположенного на улице Комсомольской, 4. Как стало известно ИА «Высота 102», накануне днем там произошло возгорание электропроводки.
По сведениям ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 12.23 16 февраля.
— На улице Комсомольской в трехэтажном здании горели вещи на площади два квадратных метра, — сообщили информагентству в управлении МЧ по региону. — Пожарные расчеты 3-ой пожарной части ликвидировали горение в 12.33.
По сведениям читателей ИА «Высота 102», находившихся в заведении, перед эвакуацией они услышали хлопок, после чего повалил черный дым. Всего же на тот момент в кафе находились около 15 человек. Все они были спешно эвакуированы. Никто не пострадал.
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки фритюрницы.
Реклама
Бочаров нагрузил единороссов новыми задачами17.02.2022 16:17
Расследования 17.02.2022 16:17
«Не считаю себя экстремистом»: оппозиционер из Волгограда заявил о преследовании за песню «Нищих убивай!»17.02.2022 12:48
Расследования 17.02.2022 12:48
Без срока давности: спустя 20 лет в Москве задержали убийцу 28-летнего волгоградца17.02.2022 10:49
Расследования 17.02.2022 10:49
Дело о звонке гражданина Турции передали из Москвы в Волгоградскую область16.02.2022 19:08
Расследования 16.02.2022 19:08
«Это бизнес. Остальное – лирика»: не все волгоградцы поняли ностальгию по чебурекам16.02.2022 18:00
Расследования 16.02.2022 18:00
Директора фирмы обвиняют в смерти 11-летнего мальчика от угарного газа16.02.2022 13:50
Расследования 16.02.2022 13:50
В Волгоградской области возбудили уголовное дело после зверского убийства хаски16.02.2022 11:18
Расследования 16.02.2022 11:18
В селе Волгоградской области у мертвого мужчины крысы отгрызли часть тела16.02.2022 09:20
Расследования 16.02.2022 09:20
Волгоградцы прощаются с легендарными чебуреками со «вкусом СССР»15.02.2022 19:17
Расследования 15.02.2022 19:17
Браконьеры пытались удрать с убитыми косулями от полицейских в Волгоградской области15.02.2022 14:38
Расследования 15.02.2022 14:38
В Волгограде под окнами гостиницы «Турист» нашли мертвым мужчину15.02.2022 12:25
Расследования 15.02.2022 12:25
Фигурантам дела об убийстве отца школьницы в Волгограде прокурор просит 30 лет колонии15.02.2022 12:15
Расследования 15.02.2022 12:15
В Волгограде экс-инспектор ГИБДД заработал 27 млн рублей на взятках от маршрутчиков15.02.2022 11:38
Расследования 15.02.2022 11:38
Двух волгоградцев осудили за похищение соседки15.02.2022 11:27
Расследования 15.02.2022 11:27
В Норильске задержали 14-летнего напарника лжеминера волгоградских школ14.02.2022 17:39
Расследования 14.02.2022 17:39
Реклама