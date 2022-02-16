Всё, что нужно для счастья – это любовь и… немного «Наполеона»





Что может сблизить родных людей? Что объединит любой коллектив? Конечно же, чаепитие с «Наполеоном».

Именно этот торт связан с самыми приятными воспоминаниями о детстве. Любимый торт для любимых людей – всё это о «Наполеоне».



