Сварщик из Волгограда потерял все состояние в погоне за любовью

Происшествия 16.02.2022 10:13
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16.02.2022 10:13
В надежде на любовные утехи 45-летний сварщик из Волгограда потерял все свое состояние. Как рассказали ИА «Высота 102» в полиции Волгограда, мужчина отдал баснословную сумму за девушку по вызову, но любви так и не нашел.
Инцидент произошел накануне. Работник предприятия по производству нефтегазового оборудования нашел в Интернете объявление о предоставлении интим-услуг и решил скрасить свой вечерний досуг. На его звонок ответил мужчина: он представился диспетчером и сообщил, что сначала нужно внести задаток за услугу, а также оплатить страховку. Только после этого распаленному ожиданием сварщику пообещали привезти девушку.
– Несмотря на то, что мужчина знал о таких фактах мошенничества от сотрудников полиции и из средств массовой информации, он выполнил указания неизвестного.
После перевода денег ему вновь перезвонили и попросили перевести еще денег, объяснив, что страховка нужна и ему самому. В итоге доверчивый волгоградец совершил несколько переводов на общую сумму 133 тысячи рублей, но ни девушки, ни даже звонка «диспетчера» так и не дождался. Только после этого гражданин осознал, что стал жертвой аферистов, и обратился в полицию, – рассказали в пресс-службе УМВД по Волгограду.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сейчас полицейские устанавливают личность мошенника.
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