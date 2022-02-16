Сварщик из Волгограда потерял все состояние в погоне за любовью





В надежде на любовные утехи 45-летний сварщик из Волгограда потерял все свое состояние. Как рассказали ИА «Высота 102» в полиции Волгограда, мужчина отдал баснословную сумму за девушку по вызову, но любви так и не нашел.

Инцидент произошел накануне. Работник предприятия по производству нефтегазового оборудования нашел в Интернете объявление о предоставлении интим-услуг и решил скрасить свой вечерний досуг. На его звонок ответил мужчина: он представился диспетчером и сообщил, что сначала нужно внести задаток за услугу, а также оплатить страховку. Только после этого распаленному ожиданием сварщику пообещали привезти девушку.

– Несмотря на то, что мужчина знал о таких фактах мошенничества от сотрудников полиции и из средств массовой информации, он выполнил указания неизвестного.

После перевода денег ему вновь перезвонили и попросили перевести еще денег, объяснив, что страховка нужна и ему самому. В итоге доверчивый волгоградец совершил несколько переводов на общую сумму 133 тысячи рублей, но ни девушки, ни даже звонка «диспетчера» так и не дождался. Только после этого гражданин осознал, что стал жертвой аферистов, и обратился в полицию, – рассказали в пресс-службе УМВД по Волгограду.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сейчас полицейские устанавливают личность мошенника.