Волгоградские заводы нарастили импортозамещающее производство на 4%





За год 65 волгоградских предприятий выпустили 87 видов импортозамещающей продукции на сумму более 70 млрд рублей, увеличив ее объем на 4%. При этом доля химического и металлургического комплексов Волгоградской области в объеме импортозамещения составляет 41% и 40%, сообщили в региональном комитета промышленной политики, торговли и ТЭК.

Выпуск автохимии и средств для клининга, заменяющих импортные средства, за год вырос на 37%. Производство многослойной пленки на основе полиамида увеличили на 19%, полиэфирной технической вытянутой нити и нитей для производства кордной ткани – в три раза. Выпуск проката с защитными покрытиями возрос на 82%, обожженных анодов – на 29%, керамической плитки – на 25%, керамической сантехники – на 35%. Одними из лидеров волгоградского импортозамещения стали предприятия «Автокомтехнолоджи», «Волжскрезинотехника» и ФНПЦ «Титан Баррикады», которые благодаря господдержке освоили выпуск новых видов продукции, в том числе для пищевой и машиностроительной отраслей.

Всего с 2015 года заводы и предприятия Волгоградской области произвели в рамках программы импортозамещения на сумму 385 млрд рублей.