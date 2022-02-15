Волгоградские заводы нарастили импортозамещающее производство на 4%

Экономика 15.02.2022 14:59
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15.02.2022 14:59
За год 65 волгоградских предприятий выпустили 87 видов импортозамещающей продукции на сумму более 70 млрд рублей, увеличив ее объем на 4%. При этом доля химического и металлургического комплексов Волгоградской области в объеме импортозамещения составляет 41% и 40%, сообщили в региональном комитета промышленной политики, торговли и ТЭК.
Выпуск автохимии и средств для клининга, заменяющих импортные средства, за год вырос на 37%. Производство многослойной пленки на основе полиамида увеличили на 19%, полиэфирной технической вытянутой нити и нитей для производства кордной ткани – в три раза. Выпуск проката с защитными покрытиями возрос на 82%, обожженных анодов – на 29%, керамической плитки – на 25%, керамической сантехники – на 35%. Одними из лидеров волгоградского импортозамещения стали предприятия «Автокомтехнолоджи», «Волжскрезинотехника» и ФНПЦ «Титан Баррикады», которые благодаря господдержке освоили выпуск новых видов продукции, в том числе для пищевой и машиностроительной отраслей.
Всего с 2015 года заводы и предприятия Волгоградской области произвели в рамках программы импортозамещения на сумму 385 млрд рублей.
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