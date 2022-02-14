Обновленный ŠKODA KODIAQ: презентация в уникальном онлайн-формате от дилерского центра «Волга-Раст-Октава»
Полезно знать 14.02.2022 16:41 Реклама
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14.02.2022 16:41 Реклама
Официальный дилер ŠKODA компания «Волга-Раст-Октава» проведет видеопрезентацию Обновленного ŠKODA KODIAQ. С 21 по 25 февраля в 12:00 на официальных онлайн-ресурсах компании будут публиковаться видео, раскрывающие разные аспекты модели.
В период с 21 по 25 февраля на официальных онлайн-ресурсах компании будет опубликован уникальный видеоконтент, рассказывающий об обновленном дизайне, превосходных характеристиках, внедорожных качествах, практичности и безопасности, высокотехнологичных ассистентах помощи водителю, умных функциональных решениях Simply Clever, специальных версиях Sportline и Laurin&Klement, а также о других важных изменениях, которые делают ŠKODA KODIAQ идеальным современным семейным автомобилем.
Благодаря такому формату все те, кто заинтересовался новинкой, смогут принять участие в видеопрезентации и узнать больше об автомобиле, где бы они ни находились. С подробным расписанием публикации видеоконтента можно ознакомиться на сайте.
Чтобы принять участие и получать уведомления о начале видеопрезентации, необходимо заполнить форму регистрации.
Записаться на тест-драйв, а также сделать предзаказ на Обновленный ŠKODA KODIAQ можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по адресу: г.Волгоград, ул.К.Либкнехта,19а, по тел.:(8442)55-14-14 или на сайте.
Присоединяйтесь, будет интересно!
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