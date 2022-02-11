Эндоскопы и мониторы пациентов привезли в семь ЦРБ Волгоградской области

Здравоохранение 11.02.2022 15:02
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11.02.2022 15:02
Поликлиника №2 в Волгограде и семь центральных районных больниц получили эндоскопическое оборудование и мониторы пациентов – всего 34 единицы техники. Новые эндоскопы привезли во 2-ю поликлинику, Руднянскую, Котовскую, Кумылженскую, Николаевскую, Старополтавскую и Алексеевскую ЦРБ, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области. Мониторы пациентов поставили в Дубовскую ЦРБ.
Новое оборудование закупили по губернаторской программе модернизации первичного звена здравоохранения.
В 2021 году в поликлиники и ЦРБ Волгоградской области привезли более 200 единиц современной техники, учреждения получили также 110 санитарных машин. Модернизация также предусматривает капитальный ремонт зданий и пополнение кадрового состава больниц. На эти цели до 2025 года заложено 11 млрд рублей, часть средств выделяются по национальному проекту «Здравоохранение».
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