



Полицейские задержали 35-летнего подозреваемого в серии мошенничеств, совершенных в отношении прохожих на улицах Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, сотрудники уголовного розыска отдела полиции в Тракторозаводском районе установили личность подозреваемого, который оказался ранее судим за аналогичные преступления. Он освободился из мест лишения свободы в сентябре прошлого года. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что рецидивист подходил на улице к случайным прохожим и разыгрывал перед ними целый спектакль. Он говорил, что его девушку только что ограбили, и по приметам она описала человека, схожего с тем человеком, к которому он подошел. Запугивая расправой, он требовал показать золотые изделия и деньги. Как только потерпевший доставал свои ценности, подозреваемый «узнавал» в них похищенное имущество и заставлял все ему отдать, иначе обещал подозвать своих друзей и грозил неприятностями. Жертвами мошенника были как мужчины, так и женщины.

Установлена его причастность к трем таким эпизодам, но оперативники полагают, что пострадавших может быть больше.

Полицейские просят других потерпевших от действий этого человека обратиться по телефонам дежурных частей Управления МВД России по городу Волгограду 93-74-09, отдела полиции № 1 (Тракторозаводский район) 93-74-53 или 02.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области