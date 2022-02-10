



В ДТП с легковым автомобилем и автогрейдером в Новониколаевском районе пострадала 77-летняя пассажирка Kia Rio. Женщину с травмами доставили в медицинское учреждение, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, около 13.00 на трассе Новониколаевский – Мирный 43-летний водитель иномарки не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди автогрейдер. Оба водителя в результате ДТП не пострадали.