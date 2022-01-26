Волонтеры прекращают поиски пропавшей школьницы в Волгоградской области

Общество 26.01.2022 10:41
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26.01.2022 10:41
Добровольцы организации "ЛизаАлерт" свернули штаб поиска пропавшей в Волгоградской области 15-летней Айлиты. Об этом поисковый отряд сообщил на своей станице ВКонтакте.
"24 января, штаб поиска был свернут. Но поиск не прекращается – девочка по-прежнему не найдена. Нам всё также важны все возможные свидетельства. Любое из них может сыграть ключевую роль. Поиск продолжается в информационном режиме. Поэтому если вы обладаете информацией о местонахождении Айлиты, пожалуйста, сообщите об этом на горячую линию отряда "ЛизаАлерт" 8(800)700-54-52", - говорится в сообщении.
В поисках девочки, которая пропала 13 января, принимали участие более 500 человек - представители различных служб, местные жители и добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Саратовской, Воронежской, Тамбовской областей, Ставропольского края, Кабардино-Балкарской республики.
За 12 дней поисковой операции было обследовано 2792 км, из них пешими группами - 2400 км, беспилотными летательными аппаратами - 70 км, снегоходами – 280 км, водолазами – 26 км, кинологами – 16 км. На поисках были задействованы снегоходы, вездеход, квадрокоптеры, легкомоторный самолёт. Отсмотрено более 4000 снимков, сделанных квадрокоптерами. Однако ни одной зацепки о месте нахождения девочки так и не появилось.
Напомним, 15-летняя Айлита Ли вышла из дома утром 13 января, отправилась в школу, но на уроки так и не пришла. С заявлением в полицию о пропаже человека обратилась бабушка школьницы. В тот же день были организованы поиски подростка, 14 января было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее его забрали в Главное следственное управление СК РФ для более эффективного расследования.
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