Волонтеры прекращают поиски пропавшей школьницы в Волгоградской области











Добровольцы организации "ЛизаАлерт" свернули штаб поиска пропавшей в Волгоградской области 15-летней Айлиты. Об этом поисковый отряд сообщил на своей станице ВКонтакте.

"24 января, штаб поиска был свернут. Но поиск не прекращается – девочка по-прежнему не найдена. Нам всё также важны все возможные свидетельства. Любое из них может сыграть ключевую роль. Поиск продолжается в информационном режиме. Поэтому если вы обладаете информацией о местонахождении Айлиты, пожалуйста, сообщите об этом на горячую линию отряда "ЛизаАлерт" 8(800)700-54-52", - говорится в сообщении.

В поисках девочки, которая пропала 13 января, принимали участие более 500 человек - представители различных служб, местные жители и добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Саратовской, Воронежской, Тамбовской областей, Ставропольского края, Кабардино-Балкарской республики.

За 12 дней поисковой операции было обследовано 2792 км, из них пешими группами - 2400 км, беспилотными летательными аппаратами - 70 км, снегоходами – 280 км, водолазами – 26 км, кинологами – 16 км. На поисках были задействованы снегоходы, вездеход, квадрокоптеры, легкомоторный самолёт. Отсмотрено более 4000 снимков, сделанных квадрокоптерами. Однако ни одной зацепки о месте нахождения девочки так и не появилось.

Напомним, 15-летняя Айлита Ли вышла из дома утром 13 января, отправилась в школу, но на уроки так и не пришла. С заявлением в полицию о пропаже человека обратилась бабушка школьницы. В тот же день были организованы поиски подростка, 14 января было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позднее его забрали в Главное следственное управление СК РФ для более эффективного расследования.



