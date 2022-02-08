Экология

Настраивайся на «ЭкоВолну»: Общественный центр Сбера запускает новый экопроект

Экология 08.02.2022 12:40 Новости компаний
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08.02.2022 12:40 Новости компаний


Общественный центр Сбера совместно с топовыми российскими экоинфлюенсерами запускает онлайн-проект «ЭкоВолна». Это серия лекций на тему экологии, ответственного потребления и принципов ESG. 
В ходе проекта эксперты по экологии обсудят наиболее актуальные темы экоповестки и климатической устойчивости, а также расскажут, как придерживаться экологических принципов в повседневной жизни и бизнесе.
Среди спикеров проектапервый в России экотренер, экоконсультант и основатель компании «Зелёный Драйвер» Роман Саблин (г. Санкт-Петербург), основатель лаборатории по разработке устойчивых продуктов, промышленный дизайнер Буляш Тодаева (г. Москва), основатель проекта «Экологика», гидрогеолог и экоблогер Георгий Каваносян и другие.
Открывает проект лекция Романа Саблина «Осознанное потребление: как стать экопокупателем». Она пройдет в среду, 9 февраля, в 15:00 (по московскому времени).
В своей лекции Роман расскажет, в чем разница между экологом, экоактивистом и экологистом; прояснит, что происходит с переработкой отходов, поделится опытом, как прийти к осознанному потреблению, и какие есть мифы о нем; а ещё объяснит, как отличить гринвошинг от настоящих экотоваров и почему «натурально» не всегда равно «экологично».
Лекции будут проходить в инстаграм-аккаунте@Sbercentre в формате прямых трансляций, где участники смогут увидеть и услышать спикера, а также задать любой интересующий вопрос по теме. 
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Принципы ESG плотно вошли в повседневную жизнь Сбера. Эти ценности наиболее актуально отображают наш взгляд на мир, политику, которой мы придерживаемся и для наших клиентов, и для сотрудников. Особенно важно, что мы можем поделиться и рассказать об этом большому количеству людей. Спикерами нового проекта Общественного центра Сбера станут наши партнеры и друзья, с которыми мы сотрудничаем уже не первый год. Уверен, что этот проект будет полезен и позволит посмотреть на многие вопросы абсолютно под другим ракурсом, а значит и стать более осознанным в деле сохранения экологии».
Подробную информацию о мероприятиях можно найти на сайте Общественного центра Сбера www.esgcommunity.ru .

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