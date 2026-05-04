В Волгоградской области администрацию Малоивановского сельского поселения Дубовского района обязали обеспечить безопасность ГТС и рассчитать размер вреда, который может быть причинен в результате аварии на этом сооружении.

Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, нарушения требований законодательства при эксплуатации плотины пруда Бурцев были выявлены в ходе надзорной проверки.

С целью устранения нарушения закона природоохранный прокурор обратился в суд.

- На орган местного самоуправления возложена обязанность провести преддекларационное обследование ГТС, разработать и согласовать в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью, имуществу в результате аварии гидротехнического сооружения, - сообщили в прокуратуре.

Согласно открытой информации, плотина пруда Бурцев протяженностью 135 метров выполнена из грунта. Ее высота составляет от 0,5 метра до 10 метров. Расположена дамба на эго-восточной окраине села Малая Ивановка.

По данным прокуратуры, администрацией сельского поселения приняты меры по обеспечению безопасности ГТС.

Фото из архива V102.RU





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!