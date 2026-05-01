В волгоградском ботсаду впервые расцвело тюльпанное дерево





Сегодня, 1 мая, Волгоградский ботанический сад открывает сезон прогулок и экскурсий по территории комплекса растений открытого грунта. Полюбоваться на необыкновенные растения можно будет на площадке, расположенной на проспекте Металлургов, 68, сообщили в облкомприроды.





Посетители смогут увидеть уникальные растения, собранные со всего мира, включая редкие и краснокнижные виды, прогуляться по живописным аллеям и послушать интересные рассказы гидов. Волгоградцам впервые продемонстрируют цветущее тюльпанное дерево, необычные сорта весенних луковичников, новые виды хвойников. Сейчас в саду уже активно цветут хеномелис, магнолии, петунии, лобелия, бархатцы, вербена и уже на подходе ирисы и церсис.





В облкомприроды напомнили, что Волгоградский ботсад имеет две площадки. Одна из них, на проспекте Металлургов, 68 работает в теплое время года. А оранжерея, расположенная на ул. Набережная, 2л в Волжском, функционирует круглый год. В прошлом году Волгоградский ботанический сад привлёк более 43 тысяч посетителей.

