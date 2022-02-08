Порог заболеваемости ОРВИ в Волгоградской области превышен на 185%

Здравоохранение 08.02.2022 10:06
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08.02.2022 10:06
Среди взрослого населения в Волгоградской области уровень заболеваемости ОРВИ превышает расчетный пороговый уровень на 185%. По информации территориального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю за медицинской помощью с симптомами острого респираторного заболевания обратилось в медицинские учреждения на 56% пациентов больше, чем неделю ранее. Доля случаев гриппа в структуре заболевших составляет 0,01%. Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ всего населения составил за неделю 196,5 на 10 тысяч населения - это выше недельного эпидпорога на 19%. По возрастным группам детей заболеваемость ниже эпидемических порогов.
По результатам мониторинга слежения за циркуляцией респираторных вирусов на прошедшей неделе выявлены преимущественно негриппозные вирусы: парагрипп, РС-вирус, риновирус, бокавирус и COVID-19.
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