В Волгоградской области худой мужчина украл и съел 11 кг шашлыка





За кражу 11,2 кг шашлыка из сетевого магазина в Михайловке осужден житель Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор мирового судьи судебного участка № 34 Михайловского судебного района, за содеянное мужчине назначено 200 часов обязательных работ. Вину в хищении шашлыка он признал полностью, пояснив, что принес украденное мясо домой и съел его.

Кражу обнаружили по записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине на ул. Республиканская. На записи видно, как худощавый мужчина 26-29 лет достает из холодильной камеры мясную продукцию и складывает ее в черный пакет. В общей сложности он похитил шашлык свиной двух производителей и свиную лопатку на сумму 2 544,15 руб. – это закупочная стоимость товара. Недостача продукции была выявлена в результате инвентаризации.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



