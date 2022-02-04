Мусорный полигон под Волгоградом наказали за отклонение от проекта

Экология 04.02.2022 17:01
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04.02.2022 17:01
Полигон для размещения отходов в Светлоярском районе Волгоградской области уличили в отклонении от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, нарушения выявлены при обследовании полигона ООО "Спецпроект".
Установлено, что сборные перфорированные асбоцементные или полимерные трубы для свободного выхода биогаза на территории полигона не установлены, на территории полигона выявлены нарушения производственного экологического контроля при аварийных ситуациях. Кроме того, имелись факты беспорядочного рассеивания легких фракций отходов по всей территории полигона, а также за пределы ограждений, установленных по периметру полигона.
Для устранения выявленных нарушений составлено административное производство по ч.2 ст. 8.4 КоАП РФ (Нарушение законодательства об экологической экспертизе). Юридическое лицо и директор полигона оштрафованы в общей сложности на 110 тысяч рублей.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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